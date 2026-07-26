Caiaffa resta in gialloblù

Il centrocampista Stefano Caiaffa, nato nel 2006, ha confermato il suo contratto con la squadra gialloblù. La scorsa stagione ha disputato dieci partite in Eccellenza e segnato un gol. La società ha deciso di mantenere in rosa il giocatore per la prossima stagione. Caiaffa continuerà a vestire la maglia della squadra, che ha comunicato ufficialmente la sua permanenza.

Resta in maglia gialloblù il bravo centrocampista Stefano Caiaffa, classe 2006, dieci presenze in Eccellenza, con un gol nello scorso campionato. Era l’8 marzo scorso, con la prima panchina dell’allenatore Oliviero Di Stefano e Caiaffa segnò il gol della tranquillità, quello del 2-0, della vittoria a Perignano, che dette la svolta decisiva alla stagione del Castelnuovo e alla sua permanenza in Eccellenza. "Dopo essere arrivato a metà della scorsa stagione dalla Serie D- commenta il vice presidente Roberto Tamagnini e aver dimostrato fin da subito grande impegno, disponibilità e dedizione, Stefano è stato confermato con entusiasmo da tutto lo staff per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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