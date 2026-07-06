Il difensore Nico Quilici resta in gialloblù

Nico Quilici, difensore classe 2004, continuerà a giocare con la stessa squadra anche nella prossima stagione. La scorsa ha totalizzato 27 presenze e segnato un gol. Il direttore sportivo ha espresso soddisfazione per il suo rinnovo.

Nico Quilici, difensore, classe 2004, nella scorsa stagione 27 presenze con una rete in maglia gialloblù, giocherà ancora nel Castelnuovo. "Siamo soddisfatti – commenta il direttore sportivo Antonio Nelli – che Quilici sia rimasto con noi. Possiede grinta, carattere e tanta voglia di lottare. Da Nico ci aspettiamo una stagione vissuta con la sua solita intensità: generoso, combattivo e determinato su ogni pallone, senza mai tirare indietro la gamba. Ma, oltre alle sue qualità caratteriali, siamo certi che continuerà il suo percorso di crescita tecnica e personale, mettendo tutto il suo potenziale al servizio della squadra. Le qualità non gli mancano e il futuro è tutto a suo favore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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