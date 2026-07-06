Il difensore Nico Quilici resta in gialloblù

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nico Quilici, difensore classe 2004, continuerà a giocare con la stessa squadra anche nella prossima stagione. La scorsa ha totalizzato 27 presenze e segnato un gol. Il direttore sportivo ha espresso soddisfazione per il suo rinnovo.

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Nico Quilici, difensore, classe 2004, nella scorsa stagione 27 presenze con una rete in maglia gialloblù, giocherà ancora nel Castelnuovo. "Siamo soddisfatti – commenta il direttore sportivo Antonio Nelli – che Quilici sia rimasto con noi. Possiede grinta, carattere e tanta voglia di lottare. Da Nico ci aspettiamo una stagione vissuta con la sua solita intensità: generoso, combattivo e determinato su ogni pallone, senza mai tirare indietro la gamba. Ma, oltre alle sue qualità caratteriali, siamo certi che continuerà il suo percorso di crescita tecnica e personale, mettendo tutto il suo potenziale al servizio della squadra. Le qualità non gli mancano e il futuro è tutto a suo favore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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