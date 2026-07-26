Cagliari | Deiola convince anche in difesa Pisacane studia nuove soluzioni tattiche

Durante l'amichevole contro la Sampdoria, terminata 0-0, Alessandro Deiola ha giocato anche come difensore centrale, ruolo in cui ha convinto. Il tecnico ha sperimentato questa posizione, mentre Pisacane valuta nuove soluzioni tattiche per la squadra. La partita si è svolta a Temù e ha offerto indicazioni sui possibili cambiamenti nel reparto difensivo.

L’amichevole contro la Sampdoria ha fornito a Fabio Pisacane indicazioni interessanti su Alessandro Deiola. Nel test di Temù, terminato 0-0, il capitano rossoblù è stato schierato al centro della difesa, una scelta che potrebbe rappresentare un’opzione in più per il Cagliari nel corso della stagione. Pisacane: “Può ricoprire quel ruolo” Al termine della gara, l’allenatore. L’amichevole contro la Sampdoria ha fornito a Fabio Pisacane indicazioni interessanti su Alessandro Deiola. Nel test di Temù, terminato 0-0, il capitano rossoblù è stato schierato al centro della difesa, una scelta che potrebbe rappresentare un’opzione in più per il Cagliari nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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