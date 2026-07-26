Il consigliere regionale di Fdi ha chiesto se Paolo Burani, presidente della Commissione ambiente e mobilità, possa partecipare al presidio per Aq16. La richiesta viene avanzata attraverso un'interrogazione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui motivi di questa richiesta. La questione riguarda la presenza di Burani durante l'evento legato alla questione Aq16.

Arriva l’ attacco del consigliere regionale di Fdi Alessandro Aragona. Nel mirino c’è Paolo Burani, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Presidente della Commissione III (territorio, ambiente e mobilità). Il motivo? Burani ha rivendicato la sua presenza al presidio davanti al centro sociale Aq16, avvenuto lo scorso lunedì. "La Regione dica se ritiene sia compatibile con la funzione di Presidente di Commissione la partecipazione a presidi a difesa di luoghi occupati, inagibili, abusivi, privi di qualsiasi certificazione o autorizzazione, pericolosi per l’incolumità pubblica. come si evince da quanto scritto e comunicato dagli stessi uffici comunali, in virtù di quanto riscontrato e trasmesso dalle autorità preposte ai controlli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Burani può presenziare al presidio per Aq16?"

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