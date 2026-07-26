Buon compleanno Mick Jagger Nino Buonocore Pino Strabioli Pasquale Padalino Simone Campedelli…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità di vari settori, tra cui musica, calcio e cinema. Tra loro ci sono artisti, ex calciatori, politici e attori. Non sono stati forniti dettagli su età o carriera, ma l'elenco include figure note per il loro contributo in diversi ambiti. La giornata coincide con i festeggiamenti per molte persone, alcune delle quali sono conosciute anche al di fuori del loro campo specifico.

Buon compleanno Mick Jagger, Angelo di Livio, Maicon, Thaksin Shinawatra, Vincenzo d’Anna, Francesca Ciardi, Guido Ferrari, Maurizio Montesi, Nino Buonocore, Pino Strabioli, Pasquale Padalino, Simone Campedelli, Marella Salvato, Elena Gabrieli, Francesco Grandolfo, Lara Mori.. Oggi 26 luglio compiono gli anni: Giovanni Ferretti, filosofo; Franco Fontana, produttore teatro; Luca Montrone, imprenditore, editore; Giancarlo Vecerrica, vescovo; Mick Jagger, cantautore, musicista, attore; Alberto Carelli, ex calciatore; Alessandro Romano, scultore, pittore; Antonio Fassina, pilota rally; Piercarlo Grimaldi, antropologo; Renato Cambursano, politico; Maurizio Castagna, imprenditore, manager, saggista; Ada Gentile, pianista, compositrice, musicista; Aldo Traversaro, ex pugile; Angelo Marcello Cardani, docente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Buon compleanno Manu Chao, Franco Cordova, Nino d’Angelo…Oggi si celebrano i compleanni di vari personaggi pubblici, tra cui musicisti, sportivi e figure del mondo dello spettacolo.

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