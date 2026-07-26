Un quindicenne si è suicidato dopo aver subito ripetute umiliazioni da parte dei compagni. La notizia riguarda un episodio di bullismo e cyberbullismo che ha coinvolto il ragazzo, portando alla sua morte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui segnali di allarme che i genitori dovrebbero riconoscere per intervenire tempestivamente. La cronaca evidenzia come le azioni di molestia possano avere conseguenze gravi sulla salute mentale dei giovani.

Il bullismo continua a segnare la vita di troppi ragazzi. La cronaca recente ricorda il caso di Leonardo Calcina, quindicenne che si è tolto la vita dopo ripetute umiliazioni subite dai compagni. Storie come questa mostrano quanto sia urgente riconoscere in tempo i segnali del disagio. Per un genitore o un insegnante, sapere cosa osservare può fare la differenza tra un aiuto tempestivo e un dramma annunciato.Bullismo, cosa significa davvero questo comportamentoIl termine indica una violenza intenzionale ripetuta nel tempo. Il vademecum «A prova di bullo», messo a punto da Telefono Azzurro insieme al network europeo ENABLE, propone una... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Bullismo e cyberbullismo: quali sono i campanelli d'allarme che ogni genitore dovrebbe conoscere

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Bullismo e cyberbullismo, ecco come difendersi

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Lazio e Polizia di Stato in campo nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio x.com

È considerato bullismo? reddit

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