Bullismo e cyberbullismo | quali sono i campanelli d' allarme che ogni genitore dovrebbe conoscere

Da scuolalink.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un quindicenne si è suicidato dopo aver subito ripetute umiliazioni da parte dei compagni. La notizia riguarda un episodio di bullismo e cyberbullismo che ha coinvolto il ragazzo, portando alla sua morte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui segnali di allarme che i genitori dovrebbero riconoscere per intervenire tempestivamente. La cronaca evidenzia come le azioni di molestia possano avere conseguenze gravi sulla salute mentale dei giovani.

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Il bullismo continua a segnare la vita di troppi ragazzi. La cronaca recente ricorda il caso di Leonardo Calcina, quindicenne che si è tolto la vita dopo ripetute umiliazioni subite dai compagni. Storie come questa mostrano quanto sia urgente riconoscere in tempo i segnali del disagio. Per un genitore o un insegnante, sapere cosa osservare può fare la differenza tra un aiuto tempestivo e un dramma annunciato.Bullismo, cosa significa davvero questo comportamentoIl termine indica una violenza intenzionale ripetuta nel tempo. Il vademecum «A prova di bullo», messo a punto da Telefono Azzurro insieme al network europeo ENABLE, propone una... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Bullismo e cyberbullismo, ecco come difendersi

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