I residenti di Brugherio protestano contro il polo logistico di via Bindellera, che ha portato aumento di rumore e traffico di mezzi pesanti nella zona residenziale. La trasformazione del quartiere ha scatenato una forte polemica, ma il sindaco ha dichiarato che l’insediamento era già previsto nel piano regolatore generale. La situazione continua a generare tensioni tra chi vive nella zona e chi difende lo sviluppo logistico.

Il polo logistico di via Bindellera fra rumore e traffico di mezzi pesanti, con non pochi problemi per la zona residenziale. La polemica sulla trasformazione del quartiere è esplosa, ma il sindaco Roberto Assi (nella foto) getta acqua sul fuoco delle polemiche. Lo fa riavvolgendo il nastro a partire dal 2006, quando il Consiglio comunale ha approvato il Piano Regolatore Generale. All’epoca, per l’area di via Bindellera è stata prevista la Zona produttiva D2, sottolinea il sindaco, ricordando che nelle norme tecniche di attuazione, all’articolo 56, è scritto chiaramente che tra le destinazioni d’uso principali sono comprese le attività di logistica e magazzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, la protesta dei residenti contro l’ingombrante polo logistico. Il sindaco: "Era previsto già dal Prg"

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