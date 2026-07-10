Il nuovo prato e gli alberi appena piantati nel piazzale delle Muse sono già secchi. La mancanza di impianti di irrigazione e le alte temperature estive hanno contribuito al loro deperimento. La situazione è comune in tutta Roma, con residenti che segnalano quotidianamente casi simili alla rubrica del quotidiano. Le piante appena messe a dimora sono state colpite dal caldo e dall'assenza di sistemi di irrigazione.

Il prato appena rifatto e i nuovi alberi appena piantati già secchi, perché mancano gli impianti di irrigazione e il caldo (forte, ma non certo imprevedibile) dell'estate ha fatto il resto: succede in tutta Roma, i cittadini indignati segnalano casi simili ogni giorno alla Rubrica delle lettere del Corriere. Succede anche in piazzale delle Muse, ai Parioli. Anni fa la piazza è stata «ristrutturata» per la costruzione di un grande parcheggio sotterraneo, che ha comportato l'abbattimento di tutti gli alberi ad alto fusto. Ora la spianata sul grande parking si presenta arida e senza erba, una distesa sabbiosa in cui anche gli alberelli piantati di recente dal Comune sono già quasi tutti morti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Piazzale delle Muse, già secchi il nuovo prato e gli alberi appena piantati: la protesta dei residenti

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