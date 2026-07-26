Brilla una stella La ballerina Negrini incanta l’Anfiteatro

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere si è svolto un concerto della banda dell’Esercito Italiano. L’evento ha avuto come scopo il sostegno ai progetti umanitari dell’Unicef. La serata ha visto la partecipazione di una ballerina che ha incantato il pubblico con le sue performance. L’area storica è stata teatro di musica e arte, con un’atmosfera di solidarietà.

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C’è un filo rosso di solidarietà e talento che unisce la Toscana alla Campania in una serata indimenticabile di musica e arte. Nella storica cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere è andato in scena un evento straordinario: il concerto della banda dell’Esercito Italiano a sostegno dei progetti umanitari dell’Unicef. Tra i protagonisti assoluti sul palco è brillata una stella montecatinese, la ballerina Francesca Negrini, che ha regalato al pubblico presente un’esibizione di rara eleganza, unendo l’orgoglio del passato in divisa alla grazia dell’arte coreutica. La danzatrice, originaria di Montecatini e oggi artista affermata nel panorama nazionale, vanta una storia personale unica, avendo militato come paracadutista nelle fila dell Brigata Paracadutisti Folgore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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