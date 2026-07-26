Brilla una stella La ballerina Negrini incanta l’Anfiteatro

Notizia in breve

Nella cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere si è svolto un concerto della banda dell’Esercito Italiano. L’evento ha avuto come scopo il sostegno ai progetti umanitari dell’Unicef. La serata ha visto la partecipazione di una ballerina che ha incantato il pubblico con le sue performance. L’area storica è stata teatro di musica e arte, con un’atmosfera di solidarietà.