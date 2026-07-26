Brahim Diaz-Juve ora si può davvero fare | cosa sta succedendo

La Juventus sta valutando concretamente l'acquisto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il giocatore, 26 anni, è seguito con attenzione dai dirigenti bianconeri, che cercano un trequartista capace di migliorare la qualità della manovra offensiva. La società ha avviato trattative per capire le possibilità di un trasferimento, che al momento sono considerate fattibili. Diaz è anche nazionale marocchina.

I bianconeri seguono sempre con grande attenzione il 26enne del Real Madrid e della nazionale marocchina. Tra i tanti obiettivi di mercato della Juventus figura sicuramente un trequartista, che sia capace di dare qualità alla manovra offensiva. Un profilo, per intenderci, alla Brahim Abdelkader Diaz che piace tantissimo a Spalletti e che già nei giorni scorsi è stato accostato con una certa insistenza proprio alla Vecchia Signora. Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Real Madrid non sembra intenzionato a cedere l’ex Milan, ma ora le cose potrebbero cambiare: il club allenato da Mourinho, infatti, sembra intenzionato a portare Yan... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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BOMBA BRUNO FERNANDES-JUVENTUS: cosa sta succedendo davvero

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