Bradisismo – Micro sismicità in corso nell’area del Monte Olibano

Una quindicina di micro scosse sono state registrate nell’area del Monte Olibano tra le 16:57 e le 17:15. Finora, nove di questi eventi sono stati rivisti dalla piattaforma Gossip. Le scosse sono state di bassa intensità e si sono verificate nel breve intervallo di tempo. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La sequenza sismica si inserisce in un quadro di micro sismicità nella zona.

Gli eventi, all’incirca una quindicina, di cui 9 finora rivisti dalla piattaforma Gossip, si sono verificati tra le 16:57 e le 17:15 circa. Come previsto dalle procedure di comunicazione stabilite tra INGV-Osservatorio Vesuviano e Prefettura, è stata comunicata l’apertura di uno sciame sismico, comunicazione che è stata prontamente copiata e incollata ovunque, giusto per mandare in ansia la popolazione in una domenica pomeriggio. Ribadiamo ancora una volta che i protocolli di “apertura sciame” e “chiusura sciame” non hanno alcun valore scientifico predittivo: uno sciame che inizia non significa che stia per verificarsi un terremoto forte, così come uno sciame che termina non significa che un evento più energetico non possa più verificarsi. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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