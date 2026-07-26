Il presidente di Confcommercio territoriale ha annunciato che si terranno gli Stati Generali per rilanciare il centro del paese. L’obiettivo è coinvolgere l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria, il volontariato e varie realtà cittadine. La convocazione mira a creare un momento di confronto e pianificazione per migliorare la situazione locale. La proposta è stata avanzata da un rappresentante di lunga esperienza nel settore commerciale e nel cuore della comunità.

Per Bruno Bracciaroli, presidente di Confcommercio territoriale (e per decenni titolare dello storico Caffè Centrale di Mercato), servono gli Stati Generali per rilanciare Mercato Saraceno, riunendo amministrazione comunale, associazioni di categoria, volontariato, realtà e forze cittadine del territorio. "Mercato Saraceno – afferma – vive una fase complessa ma sotto la cenere c’è un fuoco vivo da valorizzare e per affrontare i problemi serve una strategia condivisa e non solo una logica difensiva". Secondo Bracciaroli il primo obiettivo è sostenere il commercio di vicinato, anche attraverso incentivi comunali e la prevista chiusura dell’unico negozio di alimentari del centro storico rappresenta, a suo giudizio, un segnale a dir poco negativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bracciaroli: "Stati generali per rilanciare Mercato Saraceno"

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