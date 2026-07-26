Un bovino di circa 300 chili è rimasto intrappolato in una forra difficile da raggiungere dopo aver sfondato la recinzione di un pascolo. Il animale è caduto in un dirupo e ha richiesto un intervento di soccorso con un elicottero. L’operazione di salvataggio si è conclusa con il recupero dell’animale, che si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere con mezzi terrestri.

È rimasto intrappolato in una forra impervia dopo aver sfondato la recinzione del pascolo, ma per un bovino di 300 chili la disavventura si è conclusa con un lieto fine. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta ieri alle 8 nel territorio comunale di Palaia per un delicato soccorso animale. L’animale, durante il pascolo all’interno di un recinto, è scivolato in una zona difficilmente raggiungibile via terra. Vista la particolare conformazione del terreno l’operazione è stata appunato altamente complessa: i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’ elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Cecina. Il recupero è stato effettuato con una speciale imbracatura e fasce dedicate al trasporto degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bovino precipita in un dirupo. Maxi salvataggio in elicottero

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Mucca in gravidanza precipita in un dirupo: il salvataggio dei vigili del fuoco

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