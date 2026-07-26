Un bambino ha riferito di aver subito botte e punizioni all'asilo di Polverigi, chiedendo di essere portato via. La madre ha raccontato che tornava a casa con il viso graffiato e che il bambino aveva iniziato a mostrare segni di regressione a gennaio, come paura del bagno buio e autolesionismo. La donna ha espresso preoccupazione, ritenendo che si trattasse di comportamenti più gravi di semplici capricci, e ha richiesto un intervento legale.

POLVERIGI - «A gennaio mio figlio ha iniziato a regredire, adesso ha paura del bagno buio e quando fa qualcosa di sbagliato si dà i colpi alla testa. Pensavo a dei capricci, invece.Voglio giustizia». A parlare è la voce rotta della mamma di un bambino dell’asilo Farfallegre. Il figlio, 5 anni, sarebbe uno dei bimbi sui quali, secondo la Procura, si sarebbero concentrati i maltrattamenti contestati a due educatrici della scuola dell’infanzia di via Dante Alighieri. Le maestre, Daniela Angelani, 60 anni, di Offagna e Gabriella Lisi, 53 anni, originaria della Sicilia ma residente a Falconara, sono agli arresti domiciliari da mercoledì scorso, con le accuse di maltrattamenti aggravati e abbandono di minori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Botte e punizioni all'asilo di Polverigi, un bambino: «Aiuto, portatemi via da qui». Tornava a casa con il viso graffiato, la rabbia di una mamma: «Dicevanoi che cadeva»

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