Bomber? Nessuna traccia Una nuova rosa senza gol

Nessun gol segnato finora da parte della nuova rosa composta da 21 giocatori, tutti arrivati negli ultimi giorni. La squadra, formata quasi interamente da volti sconosciuti, ha mostrato una mancanza di concretezza in attacco. La grande quantità di nuovi acquisti in così breve tempo ha lasciato tutti senza riferimenti certi. La situazione resta da monitorare, anche tra gli addetti ai lavori, che devono ancora metabolizzare questa rivoluzione.

Con 21 giocatori, tutti nuovi e quasi tutti sconosciuti alla grande platea, arrivati nell’arco di 3-4 giorni, anche a noi addetti ai lavori serve un po’ di tempo per "digerire" questa abbuffata di nomi. Così, iniziando a guardare più in profondità l’organico allestito, scorrendo i trascorsi dei neo granata, ci è sorta subito una domanda: ma i gol chi li fa? No, perché la scarsa affinità a fare gol è stato un problema contro il quale già l’anno scorso il Pontedera aveva sbattuto la testa, senza riuscire a risolverlo. Di questi tempi, 12 mesi fa, ricorderete senz’altro che i granata si preparavano ad affrontare la Serie C con un reparto offensivo non adeguato alla categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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