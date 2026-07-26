Il Bologna ha vinto 2-0 contro l’Iraklis, con un gol di Tedesco che ha segnato con un tiro al volo. Tedesco ha commentato che c’è ancora molto da migliorare, mentre l’allenatore ha elogiato i suoi giocatori, definendo la squadra molto forte. È stato confermato il ruolo di Bernarderschi e si è detto che Freuler può tornare a disposizione.

"C’è ancora tanto da fare" dice con onestà Tedesco dopo il 2-0 all’Iraklis mentre Mazzarri applaude i suoi e definisce il Bologna "una squadra fortissima". Per ora è un Bologna in maschera anche per aver caricato, rispetto agli anni precedenti, la parte aerobica: pochi tiri in porta, gioco più centrale ma che poco alla volta ha subìto una rivisitazione perché gli attaccanti esterni scarsi non sono e vanno serviti di più, 4-3-3 anziché 4-2-3-1, avvio dal basso che piace ma senza Lucumi (oggi e domani) ci sarà da cambiare qualcosa perché, dietro, il piede del colombiano nessuno ce l’ha. Il foglio non è bianco, la squadra a livello di uomini c’è (al netto del mercato) ma Tedesco lavora affinché i graffiti di oggi abbiano linee più definite, pericolose e fluide domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna, Tedesco con il nodo delle ali. Ok il ruolo di Bernarderschi, Freuler può tornare

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