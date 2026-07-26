Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma e tornare al Bologna. Dopo due stagioni senza grandi risultati, il suo trasferimento potrebbe essere imminente. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Il giocatore, che ha indossato la maglia giallorossa, potrebbe tornare in Emilia. La formula del trasferimento e i dettagli economici non sono stati resi noti.

Artem Dovbyk riparte dal Bologna? Dopo due stagioni senza grandi sussulti, l'avventura dell'attaccante ucraino in maglia giallorossa potrebbe essere arrivata alla fine. Con la Roma molto vicina ad acquistare Santiago Castro dal Bologna, i rossoblu sono in cerca di un centravanti con Dovbyk che potrebbe fare il percorso inverso in prestito in un'operazione slegata da quella dell'argentino. I due club sono in costante contatto con l'ex centravanti del Girona che ha anche già parlato anche con Domenico Tedesco: una decisione finale è attesa nei prossimi giorni., Arrivato alla Roma dopo un'ottima stagione con la maglia del Girona (24 gol e 10 assist in 39 partite), Dovbyk non è mai riuscito a imporsi in maglia giallorossa, anche complice la moltitudine di problemi avuti in questi due anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bologna, che assist da Castro: il passaggio alla Roma apre all'arrivo di Dovbyk

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