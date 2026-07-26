Diouf ha segnato due gol contro il Karlsruher SC, attirando l’attenzione con le sue capacità tecniche e il carattere. Biasin ha commentato che, nonostante i due gol, le qualità del giocatore sono utili per l’Inter. La doppietta ha evidenziato le sue potenzialità, mentre l’attenzione si concentra sulle caratteristiche che potrebbero contribuire alla squadra. Non sono stati fatti altri commenti o valutazioni sul suo ruolo futuro o sulla partita stessa.

di Paolo Moramarco Biasin si è espresso su Diouf dopo la doppietta contro il Karlsruher SC elogiandone le caratteristiche tecniche e le sue potenzialità per l’Inter. Dopo la vittoria dell’ Inter in amichevole contro il Karlsruher SC, Andy Diouf ha attirato l’attenzione per la doppietta realizzata, confermando le impressioni positive raccolte nelle ultime settimane. Il giovane francese sembra sempre più a suo agio sulla fascia destra, ruolo chiave nello sviluppo offensivo dei nerazzurri. BISOGNA DARE TEMPO – «Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Biasin su Diouf: «Non bastano due gol, ma ha doti e caratteriste che servono all’Inter»

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