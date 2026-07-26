Berterame di Miami è cosciente e si sta riprendendo in ospedale dopo uno scontro alla testa

L’attaccante tedesco di Miami è stato ricoverato in ospedale dopo un trauma cranico subito durante la partita contro il CF Montreal. L’allenatore dell’Inter Miami ha confermato che è cosciente e sta recuperando. L’incidente è avvenuto durante il secondo tempo, senza altri dettagli sulle condizioni attuali. Nessun altro giocatore ha riportato ferite gravi. La partita è proseguita dopo l’intervento medico, senza ulteriori soste.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Inter Miami Guillermo Hoyos ha confermato che il tedesco Berterame è cosciente e si sta riprendendo in ospedale dopo aver subito un trauma cranico contro il CF Montreal. Il Miami ha vinto 1-0 sul Montreal grazie al rigore di Panenka di Luis Suarez, ma la vittoria è stata oscurata dall’infortunio di Berterame. L’attaccante è stato coinvolto in un brutto scontro di testa con Efrain Morales all’interno dell’area, con il difensore del Montreal penalizzato per il suo coinvolgimento. Berterame è atterrato goffamente in campo e sembrava perdere conoscenza, con i giocatori che gli hanno immediatamente segnalato di ricevere cure mediche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter Miami Injury Today | Germán Berterame Head Injury | Inter Miami Injury Vs Montreal

Notizie e thread social correlati

MotoGP, Bagnaia: "Aprilia avvantaggiata per il Mondiale, Ducati si sta riprendendo"Aprilia sembra avere un vantaggio nel Mondiale di MotoGP, secondo le dichiarazioni di un pilota.

Gp d’Olanda di MotoGp, l’Aprilia: “Bezzecchi è cosciente dopo la caduta. Sarà trasferito in ospedale”Durante il Gran Premio d’Olanda di MotoGp, Marco Bezzecchi è caduto violentemente sulla pista di Assen.

Argomenti più discussi: Pronostico Inter Miami-Chicago Fire: analisi e probabili formazioni 22/07/2026 Major League Soccer; Inter Miami-Chicago Fire 3-2: Suarez segna una doppietta e rovina l'esordio di Lewandowski in MLS; Senza Messi, Suarez ha aiutato l'Inter Miami a conquistare la sesta vittoria consecutiva.; Luis Suárez, Inter Miami pay tribute to injured Germán Berterame.

L'attaccante dell'Inter Miami Germán Berterame è stato portato via dal campo in ambulanza dopo aver apparentemente riportato un infortunio alla testa in seguito a una collisione con il difensore del Montreal Efraín Morales. reddit

Paura per Berterame: l'attaccante dell'Inter Miami in ospedale dopo uno scontro di giocoMomenti di grande apprensione durante la sfida di MLS tra Inter Miami e CF Montreal. L'attaccante German Berterame è stato costretto a lasciare il campo in ambulanza dopo un violento scontro aereo. L' ... tuttomercatoweb.com