Le squadre di Vtb, Masi e Persicetana sono inserite nel gruppo E dei prossimi tornei di serie B di pallavolo, con inizio previsto a metà ottobre. Le formazioni conoscono già le avversarie che affronteranno e possono pianificare i costi delle trasferte. I gironi sono stati ufficializzati ieri, segnando il punto di partenza per le preparazioni delle squadre.

Fuori i gironi: da ieri le formazioni che prenderanno parte ai prossimi tornei di serie B di pallavolo conoscono le avversarie che le attenderanno a partire da metà ottobre e possono iniziare a programmare i costi delle trasferte. Conoscono anche la data precisa di inizio stagione: Pallavolo Bologna, Volley Team Bologna, Masi e Persicetana saranno ai nastri di partenza nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, data di inizio della regular season dei tornei. In serie B maschile cambia gruppo e sponsor di riferimento Pallavolo Bologna: non sarà più Hokkaido, ma Bcc Felsinea Bologna e soprattutto non se la vedrà più con le formazioni di Romagna, Marche e Abruzzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bcc Felsina cerca gloria tra Emilia e Toscana. Vtb, Masi e Persicetana: tutte nel gruppo E

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