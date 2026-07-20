Emilia-Romagna il modello di prossimità targato Bcc genera valore

Nove Banche di Credito Cooperativo in Emilia-Romagna, riunite nella Federazione regionale, gestiscono complessivamente 348 sportelli. Queste banche risultano più performanti rispetto al resto del sistema bancario locale. Il loro modello di prossimità si basa su un approccio di vicinanza alle comunità e alle imprese della regione. La rete di sportelli rappresenta una presenza significativa sul territorio, con un focus su servizi locali e una gestione orientata alla relazione con clienti e realtà economiche.

NOVE Banche di Credito Cooperativo riunite nella Federazione regionale che performano meglio del resto del sistema bancario: 348 sportelli in regione (+2 contro il -60 degli altri istituti di credito), presenza in 164 Comuni e in 17 come unica realtà bancaria, quota di mercato all’11,8% e una raccolta complessiva a 30,6 miliardi, impieghi a 14,3 miliardi e oltre 155mila (+2,4%) soci. Solide, radicate nel territorio, anticicliche e in crescita: è questo il ritratto delle Banche di Credito Cooperativo regionali che emerge dal bilancio 2025 approvato nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna. Le nove... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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