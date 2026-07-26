Battocletti vince anche i 1500 metri! Straordinaria doppietta agli italiani Assoluti

Nadia Battocletti ha vinto anche i 1500 metri ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, ottenendo la sua seconda medaglia d’oro alla stessa manifestazione. La atleta ha concluso la gara in prima posizione, confermando il risultato ottenuto sui 3000 metri. Questa vittoria si aggiunge a quella già conquistata nella distanza più lunga, completando una doppietta che evidenzia la sua presenza dominante nel mezzofondo italiano.

Una straordinaria Nadia Battocletti non fallisce neanche sui 1500 metri: doppietta tricolore ai campionati italiani Assoluti Nadia Battocletti ha firmato una splendida doppietta ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, confermando il suo dominio assoluto sul mezzofondo azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Lo stacco è stato devastante: Battocletti ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo con il crono di 4:17. 🔗 Leggi su Sportface.it

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