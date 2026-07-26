Bari incidente nella notte tra due auto | 1 morto e 6 feriti

Nella notte sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento, causando la morte di una donna e il ferimento di altre sei persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Le auto coinvolte sono state sottoposte a rilievi e le persone ferite sono state trasportate in ospedale.

L’incidente nella notte sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo. Violento l’impatto tra due auto, i carabinieri indagano sulla dinamica Una donna ha perso la vita e altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre minori, in un grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 88, che collegaBitonto a Giovinazzo, nel Barese.Lo schianto si è verificato intorno all’una e ha coinvolto due automobili. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. La vittima,una donna di circa 70 anni secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo di una delle due vetture insieme al marito e ai tre figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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