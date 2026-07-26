Barbara d’Urso torna in tv in un ruolo di primo piano. Come circolato da quando Selvaggia Lucarelli ha scelto di passare a Canale 5, è lei la nuova giudice di Ballando con le Stelle. La popolare conduttrice, già tra i volti simbolo per decenni di Canale 5 e tutta Mediaset, tornerà nel mitologico show del sabato sera di Milly Carlucci, passando da concorrente a giudice. Del resto solo la generalessa di Rai1, la più raista delle raiste, colei che pensa solo al bene dell’Azienda e che a Mediaset non ci va nemmeno per un’ospitata, poteva (ri)chiamare la d’Urso. Da questo autunno Barbara d’Urso diventerà giudice su Rai1 in contrapposizione alla giudice di Tu Sì Que Vales Maria De Filippi su Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - BARBARA D’URSO GIUDICE DI BALLANDO: IL RITORNO DI UNA DELLE REGINE DELLA TV

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Barbara dUrso in Giuria a Ballando con le Stelle

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Barbara D'Urso a un passo dalla firma come giudice di #BallandoConLeStelle (Dagospia) x.com

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