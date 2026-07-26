Bambini e adolescenti più rischi in estate | annegamenti caldo e incidenti con i quad Le regole per proteggerli

Durante l’estate, si registrano più casi di annegamenti, colpi di calore e incidenti con i quad tra bambini e adolescenti. La maggiore libertà di movimento e il tempo trascorso all’aperto aumentano i rischi. Le autorità raccomandano di rispettare le regole di sicurezza, come la sorveglianza costante e l’uso di dispositivi di protezione, per prevenire incidenti e situazioni di emergenza.

L’estate offre a bambini e adolescenti più occasioni di gioco, movimento e libertà, ma può esporli anche a pericoli spesso sottovalutati. Annegamenti, colpi di calore, disidratazione e incidenti legati all’uso di quad e altri mezzi a motore richiedono una maggiore attenzione da parte degli adulti. Una casa di villeggiatura, un giardino, una piscina gonfiabile, il mare calmo o un breve tragitto su un quad possono essere percepiti come situazioni prive di pericoli. Proprio questa sensazione di tranquillità, però, può ridurre il livello di attenzione. Molti incidenti avvengono durante attività ordinarie, quando l’adulto ritiene che il bambino sia ormai autonomo o pensa che la sorveglianza sia affidata a qualcun altro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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