Piscine task force sicurezza | ecco tutte le regole dell’Ausl Oltre la metà degli annegamenti riguarda bambini di età inferiore ai 12 anni

Oltre la metà degli annegamenti in piscina coinvolgono bambini sotto i 12 anni. La task force sulla sicurezza ha diffuso nuove regole dell’Ausl per prevenire incidenti. Le norme riguardano l’uso di dispositivi di protezione, la presenza di personale qualificato e le misure di vigilanza. La stagione calda aumenta il rischio di incidenti, soprattutto tra i più giovani, e la priorità resta garantire la sicurezza in tutte le aree di balneazione.

Imola, 19 luglio 2026 – Il caldo spinge verso l’acqua, le piscine diventano il luogo ideale per trovare refrigerio e trascorrere qualche ora di relax. Ma dietro un pomeriggio di giochi e tuffi c’è una parola che deve venire prima di tutte le altre: sicurezza. L’Ausl ricorda le regole fondamentali per evitare rischi, a partire dalla più importante: non perdere mai di vista i bambini quando si trovano dentro o vicino a una vasca. “Oltre la metà degli annegamenti in piscina riguarda bambini di età inferiore ai 12 anni – sottolinea l’Azienda sanitaria –. È fondamentale non lasciare mai da solo un bambino nei pressi di una piscina, incluse le piccole piscine gonfiabili, perché l’annegamento può avvenire anche in pochi centimetri di acqua”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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