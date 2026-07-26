Una rete online chiamata The Com, composta da gruppi con visioni misantropiche e nichiliste, è stata al centro di un’indagine di Europol. La comunità si caratterizza per l’assenza di un’ideologia unitaria e di una struttura centrale, ma si distingue per episodi di autolesionismo, estorsioni e atti di violenza sanguinaria. La presenza di comportamenti estremi all’interno di questa rete ha portato le autorità a intervenire.

Il termine The Com si riferisce ad una Comunity, una rete informale di gruppi online che aderiscono a una visione del mondo misantropica e nichilista. Sono privi di un’ideologia unitaria o di una struttura centralizzata e, all’interno di questo ecosistema, la violenza è spesso fine a se stessa. Alcune fazioni hanno adottato credenze estremiste di destra violente e visioni accelerazioniste, con l’obiettivo di accelerare il collasso della società attraverso attacchi violenti e la corruzione dei giovani. – Notizie.com Gruppi affiliati a The Com reclutano membri e manipolano le vittime sui social media, sulle app di messaggistica e sulle piattaforme di gioco per indurle a praticare autolesionismo, tortura di animali, aggressioni violente e alla produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Autolesionismo, estorsioni e muri di sangue: cos’è The Com, la setta online del terrore finita nel mirino di Europol

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