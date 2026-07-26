Nella notte, due auto parcheggiate in via Vicenza, nel quartiere Chiesanuova, sono state distrutte dalle fiamme. Si tratta di una Volkswagen Polo e una Mercedes Classe A, trovate incendiate vicino a una palazzina. I residenti hanno sentito scoppi e visto il fumo, che hanno svegliato la zona. Le indagini sono in corso per accertare le cause e verificare se si tratta di un incendio doloso.

I botti, nella notte, poi il fumo, hanno svegliato i residenti di via Vicenza, in città, al quartiere Chiesanuova, all'altezza dei civici 1 e 3. lì che due auto - una Volkswagen Polo e una Mercedes Classe A - parcheggiate vicine a lato strada, fuori da una palazzina - hanno preso fuoco. Non si esclude la mano dolosa all'origine dell'incendio, che però non sarebbe partito dal motore delle vetture. Sul posto, per le verifiche tecniche, i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e impedito che si propagassero: le indagini sono affidate agli uomini della squadra Mobile della Questura per ricostruire la dinamica di quanto successo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Auto in fiamme in via Vicenza in città, l'ombra del dolo: indagini in corso

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