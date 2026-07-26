Tra le 11 del 18 luglio e le 2.40 del giorno successivo, una persona ha trascorso circa 15 ore e 40 minuti in due diversi pronto soccorso prima di ricevere un ricovero. La visita medica è avvenuta quasi 16 ore dopo l’arrivo. La patologia chirurgica diagnosticata è stata successivamente confermata. La persona ha scritto una lettera ai vertici della sanità, evidenziando i tempi di attesa.

Dalle 11 del mattino del 18 luglio alle 2.40 della notte successiva, quindici ore e 40 minuti trascorse tra due Pronto soccorso prima di ottenere un ricovero per una patologia chirurgica che sarebbe poi stata confermata. È il racconto contenuto nella lettera aperta che il dottor Paolo Lanzani ha indirizzato a mezzo stampa al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all’assessore al Welfare Guido Bertolaso e ai direttori degli ospedali bresciani. Una denuncia pubblica nata da un’esperienza personale, quella vissuta dalla moglie, che diventa una accusa contro un sistema che, secondo il medico «è il risultato di anni di riduzione delle risorse, tagli ai posti letto, carenze organizzative e incapacità di programmare un sistema sanitario realmente efficiente». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Attesa eterna e fuga da un pronto soccorso all'altro, quasi 16 ore prima di avere la visita: la lettera ai vertici della Sanità

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