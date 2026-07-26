Assegnazioni provvisorie ATA | simulazione passo dopo passo della compilazione della domanda VIDEO

Due istituti di assegnazioni provvisorie ATA hanno finalità diverse. La richiesta di assegnazione può essere presentata solo per esigenze personali o familiari specifiche, come previsto dal contratto. È disponibile un video che mostra passo dopo passo come compilare la domanda di assegnazione provvisoria.

Cozzolino ha evidenziato che i due istituti hanno finalità differenti. L’assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta esclusivamente in presenza di specifiche esigenze personali o familiari previste dal contratto. “Il CCNI ci permette di richiedere sia l’assegnazione provvisoria sia l’utilizzazione, ma con alcune differenze”, ha spiegato. Rientrano inoltre le richieste motivate dall’assistenza a familiari con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 e le gravi esigenze di salute del richiedente, che devono essere adeguatamente documentate. Per tutte queste situazioni è necessario allegare la documentazione prevista, sia di natura anagrafica sia, quando richiesto, sanitaria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA: guida completa alla compilazione della domanda per l'anno scolastico

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