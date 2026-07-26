Assalto al cimitero di Vidalengo ma il colpo va in fumo | devastati colombari e cappelle

Da bergamonews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tentativo di furto nel cimitero di Vidalengo si è concluso senza successo. I ladri hanno divelto le coperture di alcune strutture lungo il muro di cinta con l’intento di sottrarre il rame, ma non sono riusciti a portare a termine l’azione. Durante l’intervento, sono stati danneggiati colombari e cappelle. La scena è stata scoperta dalle persone che si recavano al cimitero, e le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi.

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Vidalengo. Hanno divelto le coperture di alcune delle strutture lungo il muro di cinta del cimitero per impossessarsi del rame, ma il colpo è andato in fumo. Il raid al camposanto di Vidalengo è andato in scena nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio ed è stato interrotto dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che ha costretto i ladri alla fuga. Non è ancora chiaro quanti fossero i malviventi entrati in azione né come abbiano agito. Di certo c’è il pesante conto lasciato alle spalle: nel tentativo di rimuovere le coperture in rame, i ladri hanno provocato ingenti danni a tre cappelle private e ad alcuni colombari comunali. Il cimitero frazionale di Vidalengo si trova lungo la Strada Provinciale 129, in una posizione piuttosto isolata all’ ingresso della frazione caravaggina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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