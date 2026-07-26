Ascolti TV | Sabato 25 Luglio 2026

Notizia in breve

Sabato 25 luglio 2026, su Rai1 è andata in onda una replica del Festival del Circo di Montecarlo, con un numero di spettatori non specificato. Su Canale5, la replica di Ciao Darwin ha ottenuto un ascolto elevato, anche se i dati di share non sono stati comunicati. Entrambi i programmi hanno mantenuto un buon livello di audience nella serata.