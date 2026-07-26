Ascolti TV | Sabato 25 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 25 luglio 2026, su Rai1 è andata in onda una replica del Festival del Circo di Montecarlo, con un numero di spettatori non specificato. Su Canale5, la replica di Ciao Darwin ha ottenuto un ascolto elevato, anche se i dati di share non sono stati comunicati. Entrambi i programmi hanno mantenuto un buon livello di audience nella serata.

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Nella serata di ieri, sabato 25 luglio 2026, su Rai1 la replica del Festival del Circo di Montecarlo intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Ciao Darwin in replica incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Svanita nel nulla è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il mondo perduto – Jurassic Park  raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Memorie di Adriano raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il primo cavaliere conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 Kiss Kiss Way  sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Crimini Italiani  cattura l’attenzione di.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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