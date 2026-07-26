Durante l'estate, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree di Artena, Colleferro e Valmontone. Sono state denunciate tre persone e segnalate quattro per uso personale di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto attività di controllo nelle zone residenziali e commerciali, con l'obiettivo di prevenire reati legati allo spaccio e all'abuso di droga. Nessun altro dettaglio su identità o location specifiche è stato comunicato.

Cronache Cittadine ARTENA COLLEFERRO VALMONTONE – In piena estate, tra partenze per le vacanze e abitazioni che restano vuote, i L'articolo Artena Colleferro Valmontone. Rafforzati i controlli “estivi” dei Carabinieri. Tre denunce e quattro segnalazioni per uso personale di droga Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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