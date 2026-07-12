Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree di Colleferro, Artena e Valmontone, con pattuglie presenti su tutte le strade principali. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo e sono state denunciate sette persone. Inoltre, sono state segnalate sei persone per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli hanno riguardato anche attività commerciali e abitazioni private, con specifici posti di blocco lungo le principali arterie stradali.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Quarantotto ore di controlli serrati, con pattuglie dispiegate su ogni arteria del territorio. La Compagnia Carabinieri di Colleferro L'articolo Colleferro Artena Valmontone. Controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, 7 denunce e 6 segnalazioni per droga Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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