Un uomo è stato arrestato a Casoria per aver violato il divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Nonostante il provvedimento, è tornato nell’abitazione dell’ex moglie, dove sono intervenuti i Carabinieri. La misura era stata notificata poco prima. L’uomo è stato condotto in caserma e dovrà rispondere di aver infranto le disposizioni giudiziarie.

Torna nell’abitazione dell’ex nonostante il provvedimento del giudice: intervengono i Carabinieri. Violata la misura appena notificata. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri ad Arpino di Casoria dopo aver violato un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Secondo quanto ricostruito, la misura era stata notificata all’uomo nella stessa mattinata. A diffondere la notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli La scoperta al rientro della donna. Al suo ritorno a casa, la donna ha trovato l’ex marito all’interno dell’abitazione. L’uomo si era introdotto nell’appartamento senza autorizzazione e si trovava disteso sul letto quando è stato scoperto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arpino di Casoria, viola il divieto del giudice: arrestato l’ex marito

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