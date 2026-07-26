Aria contaminata e schiuma nell’acqua | tranquilli non è l’apocalisse È Benevento

A Benevento si registrano problemi di qualità dell’aria e di inquinamento delle acque. In alcune zone si sono verificati livelli elevati di aria contaminata, mentre nei fiumi si sono formate schiume visibili. Non sono stati segnalati incidenti o emergenze immediate, ma le condizioni ambientali sono state oggetto di attenzione. Nessuna informazione ufficiale indica rischi immediati per la salute o interventi straordinari.

Tempo di lettura: 2 minuti Cielo e terra, aria e acqua. Non fa differenza. Che sia dal basso o che sia dall’alto, non c’è da stare tranquilli. Aria irrespirabile da una parte e schiuma nei fiumi dall’altra. E non prendiamo in considerazione la terra perchè potrebbero esserci sorprese anche in quel caso. La questione, però, esiste. Un lungo periodo di denunce da parte dei residenti per un’aria irrespirabile nella zona alta della città e si sente distinta anche nel tratto della Fortorina tra Pesco Sannita e Pietrelcina. Aria nauseabonda con la difficoltà a mettere un freno a una situazione che è diventata insostenibile. Già il caldo beneventano è di quelli importanti, ma se all’afa si deve aggiungere anche la puzza, diventa tutto più complicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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