Ardea adesso rubano addirittura… i semafori
Durante la notte, in una strada principale della città, è stato asportato un semaforo installato per gestire il senso unico alternato a causa di lavori in corso. L’episodio si è verificato in un’area centrale e il semaforo era stato collocato temporaneamente. Non sono stati segnalati danni o altri furti collegati. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono state ancora individuate eventuali responsabilità.
Ardea, 26 luglio 2026 – L’episodio si è consumato nel corso delle ore notturne lungo un’arteria centrale della città, dove il dispositivo era stato posizionato per regolare il senso unico alternato reso necessario da un cantiere stradale. Ignoti si sono impadroniti del macchinario per poi sbarazzarsene a breve distanza, dopo averne estratto la componente di maggior valore. Il ritrovamento della polizia locale in via Pavia. La carcassa dello strumento di segnalazione è stata individuata in via Pavia. A effettuare la scoperta è stata una pattuglia della polizia locale, composta da due agenti donne e un agente uomo, impegnata in un servizio di pattugliamento del territorio disposto dal comandante, il tenente colonnello Sgrò. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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