Ardea adesso rubano addirittura… i semafori

Notizia in breve

Durante la notte, in una strada principale della città, è stato asportato un semaforo installato per gestire il senso unico alternato a causa di lavori in corso. L’episodio si è verificato in un’area centrale e il semaforo era stato collocato temporaneamente. Non sono stati segnalati danni o altri furti collegati. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono state ancora individuate eventuali responsabilità.