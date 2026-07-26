Apricena bomba della seconda guerra mondiale vicino alla ciclovia | tratto chiuso Fino alla rimozione dell' ordigno bellico

Da noinotizie.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato vicino a una ciclovia in contrada Pompilio. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere il tratto interessato. La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di rimozione dell’ordigno. La polizia ha delimitato l’area e ha avviato le procedure di bonifica. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.

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Il sindaco di Apricena, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura del tratto di ciclovia in contrada Pompilio. Fino al termine delle operazioni di rimozione. Un ordigno bellico è stato rinvenuto, in pessimo stato di conservazione oltretutto, a margine del tratto della ciclovia Adriatica, di nuova realizzazione.     L'articolo Apricena, bomba della seconda guerra mondiale vicino alla ciclovia: tratto chiuso Fino alla rimozione dell'ordigno bellico proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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