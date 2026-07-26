Apricena bomba della seconda guerra mondiale vicino alla ciclovia | tratto chiuso Fino alla rimozione dell' ordigno bellico

Notizia in breve

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato vicino a una ciclovia in contrada Pompilio. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere il tratto interessato. La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di rimozione dell’ordigno. La polizia ha delimitato l’area e ha avviato le procedure di bonifica. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.