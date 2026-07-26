Antonelli svela la follia mancata al Gp Ungheria | Ho pensato all'unica sosta ma erano preoccupati
Durante il Gran Premio d'Ungheria, Kimi Antonelli ha concluso al terzo posto. Nel corso della corsa, ha considerato l’ipotesi di fare una sola sosta ai box, ma ha deciso di non farlo perché il team era preoccupato. Antonelli ha raccontato di aver pensato alla possibilità di una strategia diversa, ma alla fine ha seguito le indicazioni della squadra. La gara si è conclusa con questa decisione.
Kimi Antonelli chiude al terzo posto in Ungheria ma nel corso della gara ha pensato alla follia di effettuare una sola sosta: "Però il team era preoccupato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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