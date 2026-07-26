Angurie l’agricoltura diventa smart | il guadagno corre su un nastro
In provincia di Mantova, i lavoratori agricoli che raccolgono angurie sotto il caldo torrido rischiano problemi di salute. La temperatura elevata rende il lavoro più faticoso e potenzialmente pericoloso. La stagione estiva prosegue con temperature sopra la media, aggravando le condizioni di chi opera nei campi. La raccolta si svolge su un nastro trasportatore, ma le alte temperature complicano le operazioni quotidiane.
Sermide (Mantova) – Raccogliere angurie sotto il caldo torrido non è mai stata una passeggiata, ma con queste costanti estati di caldo record può diventare pericoloso. A rendere meno pesante il lavoro nei campi e più produttive le campagne di raccolta ci pensa la tecnologia, con un’idea made in Mantova applicata a chilometro zero. Alla Nadalini di Sermide, nella punta più occidentale della Bassa mantovana, per la raccolta delle angurie è stato introdotto il cosiddetto nastro agevolatore. Il nastro agevolatore alla sua seconda stagione. L’azienda, associata Coldiretti, è tra le prime a usarlo in Italia. Il nastro rende più facile e rapida la raccolta dei pesanti frutti dalla pianta al rimorchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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