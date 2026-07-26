Sermide (Mantova) – Raccogliere angurie sotto il caldo torrido non è mai stata una passeggiata, ma con queste costanti estati di caldo record può diventare pericoloso. A rendere meno pesante il lavoro nei campi e più produttive le campagne di raccolta ci pensa la tecnologia, con un’idea made in Mantova applicata a chilometro zero. Alla Nadalini di Sermide, nella punta più occidentale della Bassa mantovana, per la raccolta delle angurie è stato introdotto il cosiddetto nastro agevolatore. Il nastro agevolatore alla sua seconda stagione. L’azienda, associata Coldiretti, è tra le prime a usarlo in Italia. Il nastro rende più facile e rapida la raccolta dei pesanti frutti dalla pianta al rimorchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Angurie, l’agricoltura diventa smart: il guadagno corre su un nastro

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