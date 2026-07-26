Ángel Bonomini metafisica del fantastico
Joachin Despines, poeta, ha un solo ammiratore che si occupa di stampare e distribuire i suoi libri tra intellettuali di rilievo.
Joachin Despines è un poeta con un unico ammiratore che, oltre a stamparne i libri, li distribuisce coscienziosamente tra gli intellettuali più in vista. I suoi «appetiti di fama», però,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Si parla di: Ángel Bonomini, metafisica del fantastico.
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