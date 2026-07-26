I grandi classici della letteratura antica e moderna non come reliquie da rispolverare con timore reverenziale, ma come specchi vividi attraverso cui decifrare il nostro presente, i nostri ricordi e le nostre fragilità. È questa la cifra poetica e drammaturgica con cui Andrea Pennacchi, tra gli autori e interpreti più apprezzati del panorama teatrale e televisivo italiano contemporaneo, si appresta a conquistare il pubblico marchigiano in un attesissimo doppio appuntamento estivo tra mito, memoria e grande narrazione. Il primo e suggestivo palcoscenico a fare da cornice alla sua straordinaria verve affabulatoria sarà quello dell’anfiteatro Romano di Ancona, dove martedì prossimo (alle ore 21) andrà in scena " Una piccola Odissea ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Pennacchi ad Ancona. Sul palco "Una piccola Odissea"

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