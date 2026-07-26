Nonostante il forfait a Montreal, Jannik Sinner può dormire sogni tranquilli per la posizione numero uno del ranking ATP. Il suo primo inseguitore, Alexander Zverev, ha infatti uno svantaggio di circa 5000 punti, un divario enorme che potrebbe però diminuire nei prossimi mesi. L’italiano deve infatti difendere tanti punti sul cemento mentre il tedesco non ha questo pensiero e ha la possibilità di avvicinarsi. Zverev ha cambiato marcia dopo la vittoria del Roland Garros ed ora sembra giocare con la testa più libera. Lo dimostra la finale a Wimbledon, mai raggiunta prima del 2026 nella sua carriera. Il tedesco può quindi affrontare serenamente i prossimi tornei, con l’obiettivo, sempre dichiarato, di avvicinarsi alla posizione numero uno del ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pektovic su Zverev: “La possibilità di vederlo numero uno al mondo è concreta”

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Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev sein erster Grand Slam: „Ich bin schon ein bisschen betrunken

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