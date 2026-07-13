Sinner mantiene la prima posizione nel ranking Atp con 13 settimane, dopo aver vinto due volte a Wimbledon. Zverev supera Alcaraz e si piazza al secondo posto. Sinner è alla sua ottava settimana consecutiva in vetta, mentre Zverev si posiziona in seconda posizione e Alcaraz scende al terzo. Nessun altro dettaglio sui punti o sui risultati recenti.

Sinner è sempre più numero uno al mondo. Dopo la vittoria bis a Wimbledon, il tennista italiano inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking Atp: a quota 13.450 punti stacca di quasi 5mila Zverev, salito al secondo posto in classifica dopo aver vinto il Roland Garros e raggiunto la finale sull'erba londinese. Per il tedesco è il miglior risultato di sempre: superato quindi Carlos Alcaraz, ora in terza posizione, fermo da aprile per un problema al polso. Nonostante la data di rientro non sia ancora ufficiale, lo spagnolo proverà a tornare in campo in vista dell’Us Open di settembre. Il Masters 1.000 di Cincinnati a metà agosto potrebbe essere un’occasione, ma tutto dipenderà dalla reazione del polso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzettadelsud.it - Sinner sempre più numero uno al mondo, Zverev supera Alcaraz al secondo posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner DEMOLISCE Zverev, Star F1 al Suo Box & Finale da Sogno vs Alcaraz Il No.1 del Mondo in Palio

Notizie e thread social correlati

Con Alcaraz rotto, Sinner è sempre più numero uno. E il distacco aumenterà ancora...Dopo il ritiro di Alcaraz, il giocatore italiano si avvicina ulteriormente alla prima posizione della classifica mondiale.

Secondo giorno di controlli al San Raffaele per Sinner. Come sta il numero uno al mondoJannik Sinner ha effettuato un altro controllo medico questa mattina presso l’ospedale San Raffaele di Milano, proseguendo gli accertamenti iniziati...

Temi più discussi: Sinner fa il vuoto: 5000 punti sul 2°, quattro italiani in top 20; Jannik Sinner piega uno straordinario Alexander Zverev e resta re di Wimbledon · Tennis; Sinner batte Zverev in rimonta, rivince Wimbledon ed è sempre più numero uno al mondo del tennis; Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato con trionfo Wimbledon.

Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon: il tedesco Alexander Zverev si arrende in 4 set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) È il quinto slam per il tennista altoatesino, sempre più numero 1 al mondo Ed è bene ri x.com

Sinner sempre più re: primato nel ranking assicurato almeno fino a US OpenJannik Sinner sempre più numero 1 al mondo. Oggi, dopo il secondo trionfo di fila a Wimbledon, il tennista azzurro ha iniziato la settimana numero 80 da numero 1 del mondo. L'azzurro raggiunge dunque ... msn.com

Tennis: Sinner sempre più n.1 del mondo, Zverev sorpassa AlcarazSinner è sempre più numero uno al mondo. Dopo la vittoria bis a Wimbledon, il tennista italiano inizia oggi la sua 80/a settimana alla guida del ranking Atp: a quota 13. (ANSA) ... ansa.it

Musetti: 'Alcaraz gioca il tennis più bello, ma Sinner è impressionante' reddit