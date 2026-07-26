Il gruppo dei Cittadini per Fiesole ha presentato una mozione che chiede alla giunta di discutere con il consiglio comunale prima di prendere decisioni che riguardano il bar del teatro e il futuro della città.

Il gruppo dei Cittadini per Fiesole ha presentato una mozione per impegnare la giunta a confrontarsi con il consiglio comunale prima di adottare atti che condizionano il futuro della città. Il documento prende spunto dal dibattito sulla gara per la gestione del bar del teatro. "Credo che la vera questione sia un’altra: ogni gara pubblica nasce da un indirizzo politico. Per questo – osserva il capogruppo Renzo Luchi dei CpF- non condivido l’idea che ogni riflessione politica sulla gara venga letta come un attacco alla correttezza della procedura". Si sostiene, dunque, che la gara del bar non sia soltanto una procedura amministrativa ma "uno dei primi atti attraverso i quali sembra prendere forma la visione delineata nel dossier di candidatura a capitale delle Cultura, documento che non è mai passato dal consiglio comunale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora polemiche sul bar del teatro: "Apriamo un confronto sul futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Agostino Gambino (Int.9) a TPI: “Vogliamo aprire uno spazio di confronto sul presente e sul futuro del cinema”Agostino Gambino ha dichiarato di voler creare uno spazio di confronto sul presente e sul futuro del cinema.

Dialogo sul Santa Maria. Scambio di lettere tra Leone e Piccini. Confronto sul futuroUn confronto pubblico sul futuro del Santa Maria della Scala si è svolto attraverso uno scambio di lettere tra due figure coinvolte.

Si parla di: Ancora polemiche sul bar del teatro: Apriamo un confronto sul futuro; Vaticano, tutto pronto per il bistrot sul Cupolone: apertura a breve (tra le polemiche).

Ancora polemiche sul bar del teatro: Apriamo un confronto sul futuroNuovi malumori dopo il cambio di gestione, Cittadini per Fiesole: Il punto non è solo la gara, ma il modello di città ... lanazione.it