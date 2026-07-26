Dua Lipa ha confermato la sua passione per la bandana, che si conferma uno degli accessori più richiesti dell’estate 2026. Dopo il suo matrimonio in Sicilia, la popstar britannica continua a essere un’icona di stile, indossando spesso questo accessorio. La bandana si sta affermando come un must-have tra i trend della stagione, consolidando la sua presenza nel guardaroba estivo delle fashioniste.

Dopo il matrimonio da sogno in Sicilia la popstar britannica non poteva non continuare ad essere icona di stile. E ora la bandana di Dua Lipa si conferma uno degli accessori più must have di questa estate 2026. La popstar è stata avvistata più volte a New York, fuori dagli Electric Lady Studios e in giro per le strade della città con questo accessorio così versatile. La bandana come Dua Lipa: l’accessorio più chic dell’estate 2026. Accessorio simbolo dell’estate ormai da decenni, continua ad essere un must have sia in città che al mare. Protegge la testa e la chioma da sole, vento caldo (e in questi giorni il vento caldo è parecchio) sollevando i capelli dalle spalle senza doverli necessariamente legare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anche quest’anno la bandana è l’accessorio giusto (e lo dice Dua Lipa)

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