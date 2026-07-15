C’è chi usa gli accessori come dettaglio che va a completare il look e chi li rende i protagonisti dell’outfit. Di quest’ultima schiera fa parte Dua Lipa che possiamo definire la regina delle tendenze e che anche questa volta ha attirato la nostra attenzione. Dopo averci incantato con i suoi outfit italiani, ci ispira nuovamente con un accessorio che arriva dal passato e che questa estate è praticamente nel guardaroba di molte delle sue colleghe influencer: la bandana. Colorata, allegra e versatile è stata il simbolo della moda degli anni 2000 e ci accompagnerà in ogni evento dei prossimi mesi con il suo spirito effortless e chic. Dua Lipa indossa la bandana come un fazzoletto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa sceglie l’accessorio dell’estate. È la bandana colorata, e si porta così

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