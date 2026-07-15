Dua Lipa sceglie l’accessorio dell’estate È la bandana colorata e si porta così
Dua Lipa ha indossato una bandana colorata, considerata l'accessorio dell'estate. La cantante ha scelto di farla diventare il protagonista del suo look, distinguendosi come esempio di tendenza nel mondo della moda.
C’è chi usa gli accessori come dettaglio che va a completare il look e chi li rende i protagonisti dell’outfit. Di quest’ultima schiera fa parte Dua Lipa che possiamo definire la regina delle tendenze e che anche questa volta ha attirato la nostra attenzione. Dopo averci incantato con i suoi outfit italiani, ci ispira nuovamente con un accessorio che arriva dal passato e che questa estate è praticamente nel guardaroba di molte delle sue colleghe influencer: la bandana. Colorata, allegra e versatile è stata il simbolo della moda degli anni 2000 e ci accompagnerà in ogni evento dei prossimi mesi con il suo spirito effortless e chic. Dua Lipa indossa la bandana come un fazzoletto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
Dua Lipa, caos alle nozze dell’estate: cos’è successoDurante le nozze dell’estate in Sicilia, è scoppiato un caos che ha attirato l’attenzione internazionale.
La royal più stilosa porta la borsa di paglia: Beatrice Borromeo lancia l’accessorio evergreen dell’estateBeatrice Borromeo ha indossato una borsa di paglia, un accessorio molto popolare durante la stagione estiva.
Temi più discussi: Dua Lipa con infradito anni 90 e mom jeans conferma la combo minimal chic dell'estate 2026; Portogallo, Dua Lipa apre una biblioteca a Porto: l'annuncio su Instagram; Da Charlotte Casiraghi a Dua Lipa: le star hanno trovato il modo di indossare i jeans lunghi anche d'estate; L'estate dei matrimoni vip rivoluziona le nozze: Oggi gli sposi vogliono regalare un'esperienza.
Indovinate chi ha scelto le Cascate di Saturnia per la sua luna di miele? Dua Lipa e Callum Turner! Dopo le nozze, la popstar ha messo le colline toscane e le nostre acque termali in cima alla lista del cuore. E quando una star mondiale sceglie casa nostra pe facebook
Matrimonio Dua Lipa, tutti gli abiti da sposa indossati a PalermoLa popstar ha dato prova delle sue impareggiabili doti di fashion icon in occasione delle nozze da favola con Callum Turner. Nel guardaroba nuziale di quella che è già stata definita la sposa più stil ... tg24.sky.it
Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a PalermoPrima di sbarcare in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente. Il matrimonio civile è stato celebrato il 31 maggio a Londra, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e ... tg24.sky.it