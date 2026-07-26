A Gabicce Mare ieri mattina si è svolta una dimostrazione di salvataggio in mare sulla spiaggia libera di Sottomonte. L’evento ha incluso esercitazioni di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, con la partecipazione di soccorritori pronti a intervenire in caso di emergenza.

E anche a Gabicce Mare ieri mattina si è svolta una dimostrazione analoga, in spiaggia libera Sottomonte. Sempre di salvataggio in mare, con primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. Per il terzo anno consecutivo, Gabicce ha aderito all’appuntamento, coinvolgendo cittadini, turisti e operatori in un’importante occasione di informazione e consapevolezza sui corretti comportamenti da adottare in acqua e sulle procedure di intervento in caso di emergenza. Le simulazioni di salvataggio hanno visto la partecipazione dello staff di Fisa Nemo Lifeguard, capitanato dal responsabile Paolo Bratti, del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Gabicce si tuffa: "Grazie a tutti quelli pronti a soccorrere"

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