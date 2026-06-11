Tutti i record dei Mondiali anche quelli più improbabili | da Klose capocannoniere alla tripla ammonizione

Nel Mondiale del 2018, il capocannoniere è stato un autogol con 12 reti in 64 partite. La Svizzera è la prima squadra nella storia del torneo a essere eliminata senza aver segnato né subito gol. Sono stati registrati anche record come la tripla ammonizione in una partita e altri risultati insoliti, che hanno segnato questa edizione del torneo.

Nel 2018 il capocannoniere del Mondiale è stato l’autogol ( 12 in 64 partite ). La Svizzera è la prima (e unica) nazionale nella storia della competizione a essere eliminata senza aver subito – e segnato – nemmeno un gol. E con solamente 300 persone allo stadio, la gara tra Romania e Perù del 1930 è stata la partita con il minor numero di spettatori nella storia. Questi sono solo alcuni dei record più bizzarri – e imbattibili – dei Mondiali. Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento Mondiali 2026, tutti i convocati e le formazioni tipo Calendario Mondiali: date e orari, dove vedere le partite in tv La mappa dei Mondiali: 16 città, 4 fusi orari L’albo d’oro dei Mondiali Longevità Icone del calcio e tra i più longevi dei Mondiali: Ronaldo, Messi e il portiere del Messico Ochoa saranno gli unici calciatori nella storia ad aver partecipato a sei edizioni diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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