Allerta arancione chiusi parchi e giardini Alt fino alle 14 anche la fermata Cascine
Parchi e giardini sono stati chiusi questa mattina con un’ordinanza valida fino alle 14, a causa dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali intensi. Sono stati sospesi e rinviati anche mercati e spettacoli nelle aree verdi. La fermata Cascine, situata in zona verde, è stata chiusa temporaneamente. Le autorità hanno disposto queste misure per motivi di sicurezza.
Chiusi parchi e giardini oggi – e sospesi e rinviati mercati e spettacoli nelle aree verdi – a causa dell’ allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti prevista fino alle 14 di oggi. Il Comune di Firenze ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, anche dei cimiteri comunali e delle ciclopiste in riva d’Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea T1 del tram. Sono sospesi mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con strutture mobili all’interno delle aree verdi. Il Comune raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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